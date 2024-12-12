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Жительницу Воронежа, которая пыталась душить семилетнюю внучку, отправят на лечение

В Воронеже женщина пыталась душить свою внучку, но избежала реального наказания

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Воронеже женщина, страдающая психическим заболеванием, напала на внучку. Об этом сообщает областной следком.

Инцидент произошел в конце августа текущего года в палисаднике около одного из домов на улице Циолковского. Женщина набросилась на семилетнюю внучку и сдавила ей шею руками, все случилось на глазах у прохожих, которые вмешались в ситуацию и спасли девочку. Они же вызвали на место происшествия спецслужбы. Пострадавшая осталась жива благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Нападавшую отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по ее итогам стало известно, что женщина страдает хроническим психическим расстройством. Следователи возбудили дело о покушении на жизнь малолетнего, но так как преступление фигурантка совершила, находясь в состоянии невменяемости, она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В ближайшее время женщина отправится в стационар для прохождения принудительного лечения.

Ранее девушка напала с ножницами на свою бабушку, устав от ее алкоголизма.

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