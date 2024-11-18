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Внучка вооружилась ножницами и тяжело ранила свою бабушку за пьянство

Во Франции внучка напала с ножницами на свою бабушку, устав от ее алкоголизма

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Depositphotos

Во Франции 24-летняя девушка напала с ножницами на свою бабушку, страдающую алкоголизмом, сообщает Le Parisien.

По данным газеты, жительница Ниццы не смогла больше выносить пьянство своей бабушки-алкоголички. 17 ноября, когда 66-летняя женщина вновь употребила спиртное, внучка несколько раз ударила ее ножницами по лицу и в грудь.

В полиции узнали о происходящем и вмешались в ситуацию. Женщина была доставлена в больницу скорой помощи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Нападавшую заключили под стражу, предварительно, она страдает психическими расстройствами. Ведется расследование.

Ранее катавшиеся на скутере подростки избили битами пенсионера, который сделал им замечание.

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