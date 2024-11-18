Внучка вооружилась ножницами и тяжело ранила свою бабушку за пьянство

Во Франции 24-летняя девушка напала с ножницами на свою бабушку, страдающую алкоголизмом, сообщает Le Parisien.

По данным газеты, жительница Ниццы не смогла больше выносить пьянство своей бабушки-алкоголички. 17 ноября, когда 66-летняя женщина вновь употребила спиртное, внучка несколько раз ударила ее ножницами по лицу и в грудь.

В полиции узнали о происходящем и вмешались в ситуацию. Женщина была доставлена в больницу скорой помощи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Нападавшую заключили под стражу, предварительно, она страдает психическими расстройствами. Ведется расследование.

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