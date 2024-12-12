Младенец съел листья домашнего растения в Ленобласти и попал в больницу

В Ленобласти маленькая девочка попала в больницу с отравлением, съев листья домашнего растения. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел во Всеволожском районе. Родители недоглядели за месячной девочкой, и та съела листья растения, которое стояло дома.

В результате младенца доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девочки отравление «ядовитыми веществами» — какое именно растение она съела, не уточняется. Ее состояние оценили как средне тяжелое.

До этого в Орске годовалый ребенок отравился ароматизатором из диффузора. По словам его 23-летней матери, она увидела в ванной на полу разлитую жидкость. Предположительно, мальчик выпил ее.

Ранее четверо детей отравились угарным газом в российском городе.