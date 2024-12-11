В Орске годовалый ребенок отравился ароматизатором из диффузора

В Оренбургской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства отравления годовалого ребенка, мальчика госпитализировали. Об этом сообщает портал «Время 56».

В городскую больницу Орска был доставлен годовалый мальчик с признаками отравления. По словам его 23-летней матери, она увидела в ванной на полу разлитую жидкость из аромадиффузора и позвонила мужу.

Мужчина немедленно отвез ребенка в медицинское учреждение, предположительно, мальчик мог выпить ароматическую жидкость. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее школьник из Петербурга попал в реанимацию, выпив предложенные знакомыми таблетки.