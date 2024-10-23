В России начался бум на пластические операции из-за эпидемии ожирения

В России начался настоящий бум пластических операций из-за эпидемии ожирения, которая стала мировой проблемой. Для таких пациентов показано комплексное лечение, в том числе бариатрические операции, рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.

Количество пациентов с ожирением в российских клиниках все время растет, отметил врач, добавив, что эта тенденция характерна сегодня для всего мира.

«В основном это эстетические операции, но есть и реконструктивные операции, когда у человека врожденные проблемы», — отметил Пахилин.

Как правило, на первом этапе таким людям проводят бариатрическую операцию. Это, к примеру, резекция желудка. Затем хирурги создают и поправляют контуры тела, заключил врач.

Напомним, также сообщалось, что каждый год в России проводят порядка 430 тысяч пластических операций. В списке самых востребованных из них абсолютное лидерство сохраняют липосакция и маммопластика, а клиентами пластических хирургов в 90% случаев становятся женщины.

Ранее в Минздраве рассказали о помощи пластических хирургов раненым на СВО бойцам.