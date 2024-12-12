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Россиянин чуть не лишился ног из-за плотоядной бактерии, обитающей в океане

В Москве спасли мужчину, который чуть не лишился ног из-за плотоядной бактерии

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Depositphotos

В Москве врачи спасли 36-летнего мужчину, который чуть не лишился ног из-за обитающей в океане плотоядной бактерии. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

По информации Telegram-канала, в реанимацию экстренно доставили мужчину в тяжелом состоянии, у которого была высокая температура и воспаление кожи ног. У пациента в крови обнаружили гемолитический стрептококк, вызывающий рожу, а также опасную бактерию, которая обитает в теплых океанических водах и не встречается в наших широтах — она вызывает некротическое поражение мягких тканей. Инфекция быстро распространялась, и у больного началось заражение крови.

Пациента подключили к ИВЛ и аппарату «искусственная почка». Медики применили методику «очистки» крови и назначили мужчине антибактериальную терапию.

В результате больной провел на ИВЛ десять дней, а когда угроза его жизни миновала, мужчину перевели в хирургическое отделение. Ему предстоит долгое восстановление. Кроме того, пациенту потребуется пересадка кожи.

Ранее петербурженке ампутировали ноги после аварии с самосвалом.

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