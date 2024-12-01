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Петербурженке ампутировали ноги после аварии с самосвалом

В Петербурге женщина лишилась ног после того, как их переехал самосвал

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Freepik.com

Жительнице Петербурга понадобилась операция после того, как ее ноги переехал самосвал. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на перекрестке улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта. Женщина шла домой после прогулки с собакой, но, когда 60-летняя петербурженка переходила дорогу, ее переехал 37-летний водитель на крупном транспорте. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Изначально у пострадавшей обнаружили размозжение голеней и переломы, но позже выяснилось, что собрать кости нельзя, поэтому ей ампутировали обе ноги на уровне бедер.

По словам дочери женщины, пациентке понадобится пересадка кожи. Россиянка также переживает за моральное состояние матери.

Известно, что водитель является гражданином Таджикистана, он легально находился на территории России и работал водителем. Мужчина рассказал, что смотрел в зеркала и по сторонам, но в момент аварии никого не видел.

Как рассказал адвокат, уголовное дело не возбуждают, так как женщине нужно долечиться. Только после этого можно будет определить степень вреда здоровью.

Ранее пострадавшему ампутировали ногу после жесткого ДТП с автобусом в Ленобласти.

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