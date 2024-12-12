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Подросток потушил Вечный огонь в Казани, бросив в него снег

В Казани подросток бросил снег в Вечный огонь и потушил его

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Depositphotos

В Казани 16-летнего подростка заподозрили в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 11 декабря на территории Мемориального Парка Победы. Несовершеннолетний взял ком снега и бросил его в Вечный огонь, который из-за этого потух. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого, 1 декабря, в Коврове Владимирской области четверо школьников осквернили Монумент Славы, забросав Вечный огонь снежками и потушив его. Полицейские установили личности несовершеннолетних: ими оказались дети 11 и 12 лет, проживающие поблизости от мемориала. К ответственности могут привлечь официальных представителей малолетних хулиганов.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за осквернения подростками Вечного огня в Казани.

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