Названа средняя стоимость искусственной елки

Одна искусственная елка в среднем в России продавалась в период с 20 ноября по 5 декабря за 4260 рублей, что на 14% больше относительно года ранее, пишет агентство ТАСС со ссылкой на исследование сервиса электронных платежей ЮMoney.

Стоимость гирлянд, согласно исследованию, повысилась в указанный период по сравнению с таким же периодом 2023 года на 19%, до 587 рублей. Елочные игрушки подорожали на 17%, до 745 рублей, средняя стоимость мишуры выросла на 11%, до 149 рублей.

Согласно исследованию сервиса, каждый год елку ставят 59% россиян, время от времени это делают 16% респондентов, а 4% украшают дом еловыми ветками. Еще 21% участников опроса никогда не ставят елку.

В ноябре «Парламентская газета» написала, что цена на новогодние елки в России увеличится в сравнении с 2023 годом. Согласно данным, предоставленным участниками рынка, стоимость за метр сосен и елей зимой прошлого года составляла в среднем 1 тыс. руб. В этом году метр новогодней елки будет стоить от 1200 до 1500 руб. за метр.

Ранее россиянам дали советы по выбору новогодней елки.