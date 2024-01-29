Россиянка, отсудившая компенсацию после падения на льду, вновь упала во дворе своего дома

В Санкт-Петербурге женщина вновь упала и получила перелом во дворе своего дома. Ранее за аналогичный инцидент, как сообщает 78.ru, управляющую компанию уже штрафовали.

Жительница дома на улице Кустодиева Нелли Хафизова рассказала журналистам, что ей пришлось обращаться к врачам после падения в собственном дворе.

Несчастный случай произошел с ней накануне, а также почти два года назад. Тогда женщине через суд удалось добиться выплаты компенсации от управляющей компании, сотрудники которой провели некачественную уборку. Теперь петербурженка, получившая в результате падения перелом лопатки, намерена сделать то же самое.

«Я хочу, чтобы убирались хорошо. Самое главное, это жизни людей. Вот только жаловаться [на управляющую компанию — прим. ред.] бесполезно», — считает она.

Ранее стало известно, что тюменская школа заплатит ученику, который сломал челюсть по пути на ЕГЭ.