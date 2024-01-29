Размер текста
А
А
А

Россиянка, отсудившая компенсацию после падения на льду, вновь упала во дворе своего дома

В Петербурге женщина сломала лопатку при падении на льду во дворе своего дома

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге женщина вновь упала и получила перелом во дворе своего дома. Ранее за аналогичный инцидент, как сообщает 78.ru, управляющую компанию уже штрафовали.

Жительница дома на улице Кустодиева Нелли Хафизова рассказала журналистам, что ей пришлось обращаться к врачам после падения в собственном дворе.

Несчастный случай произошел с ней накануне, а также почти два года назад. Тогда женщине через суд удалось добиться выплаты компенсации от управляющей компании, сотрудники которой провели некачественную уборку. Теперь петербурженка, получившая в результате падения перелом лопатки, намерена сделать то же самое.

«Я хочу, чтобы убирались хорошо. Самое главное, это жизни людей. Вот только жаловаться [на управляющую компанию — прим. ред.] бесполезно», — считает она.

Ранее стало известно, что тюменская школа заплатит ученику, который сломал челюсть по пути на ЕГЭ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами