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Звезда конькобежного спорта высоко оценила катки проекта «Зима в Москве»

Спортсменка Голикова: с каждым годом в Москве становится больше катков

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Depositphotos

С каждым годом в Москве появляется все больше катков, рассказала агентству городских новостей «Москва» бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, чемпионка мира 2021 года, двукратная чемпионка Европы по конькобежному спорту Ангелина Голикова.

Она отметила, что зиму нельзя считать поводом для отказа от занятий спортом.

«наш город предоставляет множество самых разнообразных возможностей для активного отдыха в холодный период. Мне особенно радостно, что с каждым годом общедоступных катков в столице становится все больше», — сказала она.

По словам Голиковой, на катках можно не только заниматься спортом, но и встречаться с друзьями.

«В Москве есть катки во дворах, в парках, с искусственным и натуральным льдом. Каждый найдет каток для себя», — сказала она.

Напомним, проект «Зима в Москве» объединяет все развлечения в столице с 1 декабря по 28 февраля. Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Всего в рамках проекта откроются более 1,9 тыс. площадок.

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