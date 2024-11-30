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В столице стартовал новый сезон спортивных занятий проекта «Зима в Москве»

Для москвичей пройдут тренировки по фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках

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mos.ru

В столице 1 декабря в рамках проекта «Зима в Москве» начинается зимний сезон проекта «Мой спортивный район», в ходе которого пройдут тренировки по трем дисциплинам: фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В этом сезоне будет работать 115 площадок по всей столице. Предполагается, что они соберут более 80 тыс. участников на 8,4 тыс. тренировок.

«Занятия на катках и лыжных трассах предназначены для москвичей старше 10 лет, фитнес — для участников в возрасте от 18 лет», — говорится в сообщении.

Так, занятия по фитнесу будут проходить на 21 площадке в 10 округах столицы по вторникам и субботам. Также в парковых зонах будут подготовлены 15 трасс для тренировок по бегу на лыжах. При этом тренировки по катанию на коньках будут проходить более чем на 75 ледовых площадках Москвы.

Ознакомиться с полным расписанием и записаться на занятия можно на сайте проекта.

Напомним, проект «Мой спортивный район» включает в себя бесплатные тренировки для жителей Москвы, которые любят спорт и хотят им регулярно заниматься. Занятия проходят круглый год и меняются в зависимости от сезона. Их проводят профессиональные тренеры.

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