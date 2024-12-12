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Врач рассказала о способе избавиться от мигрени с помощью ботокса

Врач Мхитарян: ботулотоксин поможет справиться с мигренью

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Ahmet Misirligul/Shutterstock/FOTODOM

Ботулотоксин, который используют в косметологии для борьбы с морщинами, может помочь справиться с мигренью. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Элен Мхитарян.

«Женщины от морщин колют его в другое место. Ботулотоксин показан при некоторых видах головных болей. Но это не просто куда-то ввели — он от головы помог. В лицо ввели — он от головы помог. Нет. Нужно вводить в конкретные мышцы», — уточнила врач.

По ее словам, решение о том, куда вводить препарат, должен принимать специалист. Он позволяет расслабить мышцы. Мхитарян добавила, что ботулотоксин могут колоть пациентам, перенесшим инсульт, если у них есть спастика.

Врач-невролог, алголог, заведующая центром лечения хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова до этого говорила, что пациентам нужно понаблюдать, на сколько снизилось количество дней с болью, чтобы определить эффективность лечения мигрени. По ее словам, если их стало вдвое меньше, чем до терапии, можно говорить о том, что методика верна.

Ранее врач объяснила, как отличить мигрень от обычной головной боли.

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