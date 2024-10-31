Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как отличить мигрень от обычной головной боли

Невролог Белопасова: мигрень отличается от обычной боли рвотой и фотофобией

close
Shutterstock

Мигрень можно отличить от обычной головной боли по проявлениям фотофобии и тошноты. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, научный сотрудник 3-го Неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии» Анастасия Белопасова в беседе с «Лентой.ру».

Приступ мигрени сопровождается фоно-, фотофобией, тошнотой, редко рвотой, отметила она. Такой приступ характеризуется высокоинтенсивной, чаще односторонней, пульсирующей головной болью, поделилась врач. Головная боль при мигрени, помимо прочего, усиливается при физических нагрузках, подчеркнула Белопасова.

«Длительность мигренозного приступа варьируется от четырех до 72 часов», — уточнила она.

Мигрень изучается на протяжении 50 лет, но механизм ее возникновения до конца не раскрыт, добавила Белопасова.

До этого врач-терапевт Наталья Леонтьева перечислила причины возникновения мигрени. По ее словам, недуг часто возникает у женщин во время менструации, беременности или менопаузы из-за колебания уровня гормонов. В качестве триггеров могут выступать стресс и некоторые продукты, такие как шоколад, сыр, орехи, красное вино и кофе. У чувствительных людей приступы головной боли могут вызвать и внешние факторы, например, яркое освещение, громкие звуки, сильные запахи и изменения в погоде.

Ранее врач назвала признаки кластерной головной боли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами