Врач объяснила, как отличить мигрень от обычной головной боли

Мигрень можно отличить от обычной головной боли по проявлениям фотофобии и тошноты. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, научный сотрудник 3-го Неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии» Анастасия Белопасова в беседе с «Лентой.ру».

Приступ мигрени сопровождается фоно-, фотофобией, тошнотой, редко рвотой, отметила она. Такой приступ характеризуется высокоинтенсивной, чаще односторонней, пульсирующей головной болью, поделилась врач. Головная боль при мигрени, помимо прочего, усиливается при физических нагрузках, подчеркнула Белопасова.

«Длительность мигренозного приступа варьируется от четырех до 72 часов», — уточнила она.

Мигрень изучается на протяжении 50 лет, но механизм ее возникновения до конца не раскрыт, добавила Белопасова.

До этого врач-терапевт Наталья Леонтьева перечислила причины возникновения мигрени. По ее словам, недуг часто возникает у женщин во время менструации, беременности или менопаузы из-за колебания уровня гормонов. В качестве триггеров могут выступать стресс и некоторые продукты, такие как шоколад, сыр, орехи, красное вино и кофе. У чувствительных людей приступы головной боли могут вызвать и внешние факторы, например, яркое освещение, громкие звуки, сильные запахи и изменения в погоде.

Ранее врач назвала признаки кластерной головной боли.