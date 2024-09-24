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Врач объяснила, как определить эффективность лечения мигрени

Врач Терехова: при эффективном лечении частота случаев мигрени снижается вдвое

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Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы определить эффективность лечения мигрени, достаточно понаблюдать, на сколько снизилось количество дней с болью: если их стало вдвое меньше, чем до терапии, можно говорить о том, что методика верна. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, алголог, заведующая центром лечения хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.

По ее словам, обычно курс лечения длится около трех месяцев. При хроническом заболевании, терапия может растянуться на год.

«Для успешного лечения мигрени важно серьезно относиться к своему здоровью, не терпеть боль, не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту за медицинской помощью и следовать его рекомендациям по диагностике, профилактике и терапии», — подчеркнула врач.

Врач-невролог, психоневролог Ольга Голубинская до этого говорила, что мигрень, помимо прочего, является психосоматическим состоянием, поэтому чаще встречается у невротиков и творческих людей, склонных к впечатлительности.

Ранее врач перечислила причины возникновения мигрени.

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