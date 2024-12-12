«Ветераны России» обратились к Гергиеву после обнародования цен на «Щелкунчика»

Участники движения «Ветераны России» направили письмо директору Большого театра Валерию Гергиеву. Они призвали отдать средства, вырученные с продажи билетов на балет «Щелкунчик», участникам военной спецоперации. В противном случае они пригрозили обратиться в ФАС, приводит 360.ru тезисы из документа.

Обращение подписал председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов. Он напомнил, что в одном из аукционов стоимость двух билетов на спектакль достигла 400 тыс. рублей – это в четыре раза больше, чем начальная цена.

«В условиях, когда страна проводит специальную военную операцию, когда тысячи наших военнослужащих и добровольцев сражаются за будущее России, подобная коммерциализация новогоднего культурного события выглядит неуместной и вызывает широкий общественный резонанс», — подчеркнул активист.

Он пригрозил, что в противном случае движение обратится в ФАС с тем, чтобы ведомство проверило обоснованность такой стоимости билетов. Резяпов призвал учитывать, насколько практика подобных аукционов соответствует реалиям.

Напомним, до этого с похожим призывом к руководству театра обратился директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он заявил, что ажиотаж вокруг постановки «Щелкунчик» давно стал сугубо имиджевым и призвал представителей Большого театра отдать часть заработанных средств на нужды бойцам СВО.

Ранее стало известно, что ставка за комплект билетов на «Щелкунчика» достигла 1,255 млн рублей.