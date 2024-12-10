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В России напомнили о нерешенном вопросе с Душанбе по теракту в «Крокусе»

В Душанбе не признают, что теракт в «Крокусе» подготовили граждане Таджикистана

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

В отношениях России и Таджикистана до сих пор остается нерешенным вопрос по трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев в эфире телеканала «Царьград».

Беляев напомнил, что после теракта таджикская сторона требовала отозвать заявление российского МИД о том, что преступление было совершено именно гражданами Таджикистана.

«Когда террористов поймали и выяснилось, что наш МИД не обманывал, Таджикистан так и не принес никаких извинений», — напомнил он.

Кроме того, на сайте МИД Таджикистана до сих пор висит требование об отзыве заявления российского дипведомства, якобы не соответствующего действительности.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске был совершен террористический акт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник». По данным Следственного комитета, для поджога преступники использовали бензин.

2 ноября стало известно, что в деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пострадавший в теракте в «Крокусе» подал иск к организаторам на 1 млн рублей.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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