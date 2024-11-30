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Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокусе» просят отменить продление ареста

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста в Дагестане

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Арестованные в Дагестане фигуранты уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» обжаловали продление срока содержания под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Басманного суда Москвы.

В материалах суда говорится, что апелляционные жалобы подали Зубайдулло Исмоилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов. Ранее Басманный суд продлил их арест по делу о нападении на концертный зал.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник».

В исполнении теракта подозреваются граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода. В пособничестве террористам обвиняют еще несколько человек.

Ранее сообщалось, что против родителей пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки возбудили уголовное дело.

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