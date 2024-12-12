Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту избиения крымской школьницы на пляже в Щелкино

Бастрыкин поручил возбудить дело после видео избиения школьницы в Крыму

close
Телеграм-канал «ЧП / Крым»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент с избиением школьницы на пляже в Крыму. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Руководитель Следственного комитета дал указание возбудить уголовное дело и доложить о результате расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – поделились в ведомстве.

Об инциденте стало известно после публикации в социальных сетях накануне. На кадрах заметно, как подростки из Щелкино напали на сверстницу на пляже и стали избивать. Помимо этого, школьницу таскали за волосы, на нее кричали. Все происходящее молодые люди фиксировали на камеры телефона.

В управлении СК по региону после публикации организовали проверку.

По словам родителей, одной из нападавших 15 лет, она «сколотила подростковую банду из тех, кто помладше». От действий компании пострадали и другие школьники, которых также избивали.

Ранее пятерых девочек задержали за избиение сверстницы в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами