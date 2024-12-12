Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту избиения крымской школьницы на пляже в Щелкино

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент с избиением школьницы на пляже в Крыму. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Руководитель Следственного комитета дал указание возбудить уголовное дело и доложить о результате расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – поделились в ведомстве.

Об инциденте стало известно после публикации в социальных сетях накануне. На кадрах заметно, как подростки из Щелкино напали на сверстницу на пляже и стали избивать. Помимо этого, школьницу таскали за волосы, на нее кричали. Все происходящее молодые люди фиксировали на камеры телефона.

В управлении СК по региону после публикации организовали проверку.

По словам родителей, одной из нападавших 15 лет, она «сколотила подростковую банду из тех, кто помладше». От действий компании пострадали и другие школьники, которых также избивали.

Ранее пятерых девочек задержали за избиение сверстницы в Подмосковье.