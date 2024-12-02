Возлюбленный выманил у первокурсницы интимные фото и потребовал за них 1,5 млн рублей

В Дагестане задержали 20-летнего мужчину, который угрожал знакомой распространением интимных фото и требовал у нее 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

16-летняя первокурсница познакомилась в сети с молодым человеком, пара начала переписываться. Новый возлюбленный попросил у девушки несколько пикантных снимков. Студентка согласилась и отправила фото.

Сразу после получения фотографий мужчина стал шантажировать несовершеннолетнюю. Чтобы снимки не оказались в сети, мужчина потребовал у нее 1,5 млн рублей, напуганная студентка взяла деньги из копилки родителей.

Когда семья обнаружила пропажу накоплений, девушка во всем созналась, ее брат обратился с заявлением в правоохранительные органы, шантажиста задержали, он дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае задержали мужчину за покупку интимных фото шестиклассницы. Школьница рассказала о произошедшем родителям, которые немедленно обратились в полицию. Далее переписку со злоумышленником от лица дочери вела мать, она договорилась с преступником о встрече, когда мужчина пришел на «свидание» с ребенком, его удалось задержать. Свои действия он пояснил тем, что хотел познакомиться и погулять.

Ранее подросток вымогал у 10-летней девочки интимные фото в обмен на бонусы в игре.