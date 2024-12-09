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Россиянам рассказали, по каким словам можно выявить телефонных мошенников

ФСБ назвала слова, выдающие телефонных мошенников

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SuPatMaN/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности России назвала слова, указывающие на то, что гражданам звонят телефонные мошенники. Информация об этом содержится в распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России предупреждении о действиях мошенников.

Как рассказали в ведомстве, в случае, если пользователи слышат в речи звонящего слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», а также «безопасный счет» или «единый расчетный счет Центрального банка России», то следует тут же прервать звонок.

Кроме того, если звонящий упоминает такие словосочетания, как «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС, данные вашей карты, паспорта, СНИЛС», то также следует незамедлительно прервать разговор.

В ЦОС отметили, что следует помнить и о возрастающей активности специальных служб недружественных государств, в том числе Украины, которые предпринимают различные попытки по вовлечению граждан России в противоправную деятельность путем шантажа, а также обмана и различных попыток подкупа.

В ФСБ призвали россиян не вступать в диалог с неизвестными лицами и беречь себя и своих близких.

Также Федеральная служба безопасности России предупредила граждан о риске стать жертвами мошенничества в связи с телефонными звонками от злоумышленников, которые могут выдавать себя за родственников или знакомых, используя технологии подмены номеров и имитации голосов.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме с использованием файлов Word.

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