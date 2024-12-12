Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красноярец избил пенсионерку из-за неправильной парковки

В Красноярске местный житель избил пенсионерку из-за неправильной парковки

В Красноярске мужчина увидел, что пенсионерка неправильно паркуется, и избил ее. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на Львовской улице. Местная жительница 1957 года рождения припарковала личный автомобиль возле подъезда, и прохожий 1986 года рождения вступил с ней в словесный конфликт из-за того, что ему не понравилось, как пенсионерка поставила автомобиль.

По словам мужчины, пожилая красноярка начала снимать его на телефон, и он выбил гаджет из ее рук. После этого агрессор нанес пенсионерке телесные повреждения.

Пострадавшая обратилась за помощью в медицинское учреждение, врачи диагностировали у нее травмы — информации об их характере не поступало. Сотрудники правоохранительных органов установили нападавшего, мужчина принес извинения. Полицейские проводят проверку по факту инцидента.

Ранее сибиряк устроил стрельбу на парковке из-за конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами