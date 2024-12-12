Красноярец избил пенсионерку из-за неправильной парковки

В Красноярске мужчина увидел, что пенсионерка неправильно паркуется, и избил ее. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на Львовской улице. Местная жительница 1957 года рождения припарковала личный автомобиль возле подъезда, и прохожий 1986 года рождения вступил с ней в словесный конфликт из-за того, что ему не понравилось, как пенсионерка поставила автомобиль.

По словам мужчины, пожилая красноярка начала снимать его на телефон, и он выбил гаджет из ее рук. После этого агрессор нанес пенсионерке телесные повреждения.

Пострадавшая обратилась за помощью в медицинское учреждение, врачи диагностировали у нее травмы — информации об их характере не поступало. Сотрудники правоохранительных органов установили нападавшего, мужчина принес извинения. Полицейские проводят проверку по факту инцидента.

Ранее сибиряк устроил стрельбу на парковке из-за конфликта.