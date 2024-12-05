Россияне рассказали, какие подарки хотят получить на Новый год

От семьи больше половины россиян (54,4%) хотят получить на Новый год впечатления и эмоции — фотокниги, поездки или билеты на мероприятия. Такие подарки наполняют праздники особым смыслом и создают яркие моменты. 25,4% участников ждут в подарок от близких что-то уютное для дома — текстиль, свечи или другие аксессуары, которые добавляют комфорт в повседневную жизнь. Практичные подарки, такие как денежные суммы или сертификаты на покупки, выбрали 17,5% респондентов.

Это показало исследование сервиса Периодика, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В подарок от друзей большинство опрошенных (62,3%) ждут впечатлений — например, совместные походы или поездки. 24,8% участников выбрали более практичные подарки, которые пригодятся в повседневной жизни, — полезные вещи для дома или работы. Еще 11,2% респондентов предпочли бы получить забавные сувениры и памятные предметы, которые напоминали бы о друзьях и веселых событиях.

На работе россияне предпочитают получать практичные и значимые подарки, которые сочетают материальную ценность и эмоциональную составляющую. Самым желанным подарком от компании является денежная премия — ее выбрали 73,7% опрошенных. На втором месте оказались сертификаты в магазин или на услуги (18,9% участников). Замыкает тройку популярных вариантов дополнительный выходной день, который выбрали 7% респондентов.

Что касается подарков от коллег, то здесь наибольшей популярностью пользуются подарочные карты в магазин, которые предпочли 51,8% участников. Уютные вещи для дома, такие как свечи или текстиль, оценили 29,6% опрошенных.

Персонализированные сувениры и памятные подарки выбрали 16% респондентов, а 2,6% предпочли бы творческие подарки.

По результатам опроса можно заметить, что большинство участников хотят получить в подарок что-то личное и запоминающееся, то, что доставит приятные эмоции.

«Из-за высокого рабочего ритма я вхожу в категорию «нет времени на сантименты», но сейчас отчетливо понимаю, что сантименты — это и есть жизнь. На смену не всегда нужным сувенирам в качестве подарка приходят вещи и объекты с высокой эмоциональной ценностью. Такие подарки приятно не только получать, но и дарить, они создаются своими руками и сердцем, а это ли не самое дорогое сейчас?

Исследование также показало, что для большинства (63%) ценно не только содержание, но и подход, то есть внимание и забота, с которыми подарок был выбран. Практичность, напротив, оказалась значимой лишь для 13% опрошенных», — отметила СЕО сервиса Периодика Варвара Веденеева.

57,9% опрошенных выбрали семейную фотокнигу или фотоальбом. Сувениры ручной работы или предметы, связанные с важными моментами жизни, предпочли 24,4% участников. Третью позицию заняли видеопоздравления с теплыми словами от близких — их отметили 9,3% респондентов. Остальные 8,4% выбрали бытовую технику, аксессуары и подарочные сертификаты.

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