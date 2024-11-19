Петербурженка заявила в полицию на мужа, чтобы попасть на концерт

Семью из Петербурга проверят правоохранители после ложного вызова о домашнем насилии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Лесном проспекте. По данным источника, мать семьи позвонила в полицию и заявила, что ее избивает муж. Приехавшие на место правоохранители выяснили, что на самом деле насилия со стороны ее супруга не было.

Выяснилось, что женщина хотела попасть на концерт, билет на который купила еще в июне. С мужем они договорились, что в этот день он будет присматривать за ребенком.

Однако перед мероприятием между парой возник конфликт, супруг закрыл дверь и якобы заявил, что женщина никуда не пойдет. Так как россиянка хотела попасть на концерт, она решила позвонить правоохранителям.

В отношении петербурженки составили протокол по статье о ложном вызове. Известно, что супругов проверит полиция и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее беременная россиянка ради вечеринки спускалась из квартиры по простыням, но сорвалась.