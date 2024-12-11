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Россиянин обстрелял из строительного пистолета знакомого, приревновав его к возлюбленной

В Екатеринбурге мужчина обстрелял собутыльника из-за ревности

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Телеграм-канал Свердловская полиция

В Свердловской области местного жителя обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своего собутыльника, мужчина выстрелил в него из пневматического строительного пистолета. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 9 декабря в многоэтажке по улице Пархоменко. Двое приятелей распивали спиртные напитки и поссорились на почве ревности. Один из собутыльников схватил пневматический строительный пистолет и выстрелил из него в 29-летнего приятеля. Пострадавшего госпитализировали, его жизнь удалось спасти.

В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело о покушении, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Строительный пневмопистолет, выступивший орудием преступления, изъят в ходе осмотра места происшествия.

«По одной из рассматриваемых версий, преступление было совершено на почве ревности, хотя дама сердца, ставшая причиной этой «односторонней дуэли», в квартире в этот момент не находилась», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее россиянин обстрелял из травматики нового сожителя бывшей возлюбленной.

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