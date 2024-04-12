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Силовики арестовали сотрудников «Россети Северный Кавказ» за крупное хищение

ФСБ: энергетиков с Северного Кавказа арестовали за хищение 2,8 млрд рублей

Федеральная служба безопасности при содействии сотрудников министерства внутренних дел разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих работников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, присвоивших около 2,8 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Под другими энергетиками подразумеваются филиал «Россети» «Дагэнерго» и подрядные организации.

Согласно информации следствия, преступная группировка похитила деньги, предназначенные для создания автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.

Силовики и правоохранители провели масштабные обыски по девяти адресам (офисы и дома фигурантов) в столичном регионе, в республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в Ставропольском крае. Изъяты «вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела», рассказали в ФСБ.

Девятерых обвиняемых уже заключили в следственный изолятор.

Ранее жителя Ульяновской области задержали за хищение миллионов у подполковника КГБ.

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