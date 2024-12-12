Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с предновогодними выплатами

Мошенники в преддверии Нового года начали использовать новую схему обмана с социальными выплатами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании F.A.C.C.T.

Авторы отметили, что для обмана злоумышленники распространяют фейковые новости о социальных выплатах. Таким образом, по данным компании, мошенники привлекают трафик в другие схемы.

«Раньше ссылки из подобных фейковых сообщений вели на фишинговые страницы, где предлагалось ввести данные своей банковской карты. Теперь же используется более запутанная схема с Telegram-ботами. Пока пользователь ищет подробности о выплатах, ему предлагают подписаться на множество Telegram-каналов», — сказали эксперты.

Аналитики уточнили, что для реализации схемы мошенники публиковали в каналах на протяжении года достоверную информацию о мерах социальной поддержки. Однако в последние недели на площадках начали распространяться фейковые новости о предновогодних выплатах. При переходе на указанные ссылки злоумышленники предлагают увеличить инвестиции в сотни раз, после чего перевести средства на банковскую карту.

Накануне член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники используют для обмана россиян все известные мессенджеры, но чаще всего они выбирают Viber, нацеливаясь на пожилых россиян. На этой площадке у них есть возможность постоянно менять профили, обмениваться голосовыми сообщениями, использовать украденные номера.

Ранее москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с проездными картами.