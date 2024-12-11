В Госдуме россиян предупредили о новых мошеннических схемах в Viber

Мошенники используют для обмана россиян все известные мессенджеры, но чаще всего они выбирают Viber, нацеливаясь на пожилых россиян. На этой площадке у них есть возможность постоянно менять профили, обмениваться голосовыми сообщениями, использовать украденные номера, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT.

Мессенджеры стали для мошенников универсальным инструментом, с помощью которого они выманивают у своих жертв деньги, личные данные, информацию о банковских картах. Часто для этих целей они копируют страницы известных пользователей. Viber для преступных схем подходит идеально, так как дает возможность создавать поддельные аккаунты для новых волн атак, легко менять профили и номера, при этом мессенджер особенно популярен среди пенсионеров.

«Viber, как и остальные мессенджеры, поддерживает функции звонков и обмена голосовыми сообщениями, поэтому, используя украденные или поддельные номера, мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, служб безопасности или родственников, — пояснил Немкин. — Многие пользователи доверяют звонкам и сообщениям в мессенджере больше, чем обычным SMS или электронной почте, что делает их более уязвимыми для таких атак».

Депутат призвал россиян оставаться бдительными при использовании любых мессенджеров и сервисов. Нельзя переходить по ссылкам, в которых пользователь не уверен, сообщать кому-либо личные данные, а при любых подозрениях нужно уточнять информацию. Лучше всего настроить двухфакторную аутентификацию, а о действиях любых подозрительных аккаунтов сообщать в службу поддержки мессенджера. Важно не забывать обновлять приложение и использовать антивирусную программу, заключил парламентарий.

Ранее юрист предупредил об опасности звонков в мессенджере с номера 900.