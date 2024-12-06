Почти половина россиян выбирают спонтанный отдых зимой

Почти половина (43%) россиян предпочитают спонтанность при планировании отдыха зимой, 16% ждут скидки на билеты, 15% начинают подготовку к зимнему отпуску летом, 14% задумываются о зимнем отдыхе в начале сезона, 4% — в новогодние праздники, также 4% — сразу после праздников и еще 4% — в конце зимы.

Это показало исследование сервисов СБЕР ЕАПТЕКА и Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом свыше половины (56%) не планируют менять климатический пояс во время зимнего отдыха, из них 34% предпочитают наслаждаться зимой в городе, а 22% выбирают сноуборд и горные лыжи. Также в топе оказался вариант ответа – поездка на термальные источники или в спа-отель, его назвали 20% опрошенных. 9% выбирают зимний туризм – пеший или горный, 7% – отдых на даче, 6% – в подмосковном санатории, оставшиеся 2% готовы отправиться в поездку по Золотому кольцу.

Примечательно, что 47% респондентов проводят зимний отпуск с семьей, на втором месте – путешествие со второй половиной, этот вариант назвали 19% опрошенных. Одиночек и путешествующих с друзьями оказалось немногим меньше – 15% и 13% соответственно. 3% выбирают зимний отдых с питомцем, 2% – со случайными попутчиками, 1% – с коллегами по работе.

Наталья Болотова, провизор и заведующая аптекой СБЕР ЕАПТЕКА, в преддверии зимнего отдыха советует заранее позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. По словам эксперта, необходимо помнить, что кроме обязательной аптечки в зимний период также важно подготовить и взять с собой в дорогу средства, обеспечивающие надежную защиту кожи лица и рук от морозов.

«С наступлением холодов кожа лица испытывает сильный стресс. На нее оказывают влияние различные факторы: недостаток тепла, кислорода, резкие перепады температуры, влажность воздуха, что может привести к ухудшению ее состояния. Для сохранения и поддержания качества кожи необходимо соблюдать сбалансированный уход. Прежде всего, нужно позаботиться о качественном очищении. Важно не пересушить кожу и сохранить естественную липидную пленку. Средства для очищения лучше подбирать с низким содержанием щелочи и с растительными маслами либо глицерином в составе. Используйте бесспиртовой лосьон, тоник, крем-гель, молочко, а вместо водопроводной воды – мицеллярную воду. Для защиты кожи лица от мороза используйте увлажняющий и питательный крем. Подбирать средство необходимо исходя из типа кожи, так, для сухой подойдет жирный крем, обогащенный витаминами, а для жирной и комбинированной – крем на масляной основе. Также не стоит забывать, что в зимний период, как и в летнее время, на кожу воздействует ультрафиолетовое излучение. При длительном пребывании на свежем воздухе необходимо использовать крем с SPF в составе. Для эффективного ухода за кожей рук зимой выбирайте увлажняющие и липидовосстанавливающие средства, в состав которых входят глицерин, мочевина, гиалуроновая кислота и церамиды», – советует эксперт.

По данным статистики продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, спрос на средства для очищения кожи лица, глаз и губ вырос за прошедшие 10 месяцев на 8% к аналогичному периоду прошлого года, а на средства для увлажнения и питания – на 3%.

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