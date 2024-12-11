В Екатеринбурге избили грабителя, который пытался унести из магазина много телефонов

В Екатеринбурге жестоко избили мужчину, пытавшегося ограбить магазин телефонов. Видео от свидетелей потасовки опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Минувшей ночью неизвестный вломился в магазин с вывеской «Ремонт телефонов» на пересечении улиц Ильича и Калинина в жилом районе Уралмаш.

Злоумышленник попытался унести с собой много гаджетов, но на выходе его встретил мужчина, предположительно, охранник, с предметом, похожим на пистолет, скрутил и избил. Пострадавший бросил телефоны, но его окружили несколько мужчин и не позволили ему уйти.

Очевидцы слышали звуки выстрелов, разбившегося стекла и крики с улицы: «Ребята, ему плохо, спасите! <...> помощи нет». Полиция приехала на место позже. В УМВД по городу случившееся пока не комментировали.

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