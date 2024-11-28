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Мужчина в маске совершил налет на секс-шоп в Краснодаре ради фаллоимитаторов

В Краснодаре задержали грабителя, похитившего четыре фаллоимитатора из секс-шопа

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ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре мужчина совершил ограбление секс-шопа ради фаллоимитаторов, сообщает полиция Кубани.

На днях к правоохранителям обратилась сотрудница магазина интимных товаров на улице Генерала Шифрина и заявила о вооруженном ограблении. Ее слова подтвердились записью с камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале. Судя по видео, вечером 23 ноября в магазин зашел неизвестный в черной маске и стал угрожать женщине ножом.

«Просто выдайте мне резиновые члены, сколько есть, и тогда с вами будет всё в порядке», — пообещал грабитель и вручил продавцу пакет.

Женщина испугалась и отдала мужчине четыре резиновых изделия, в которых он так нуждался. Сумма ущерба магазину составила более 17 тыс. рублей. Личность грабителя быстро установили, им оказался 37-летний местный житель. Мужчину задержали по месту его проживания, там же изъяли нож и похищенные фаллоимитаторы. Объяснить свой мотив подозреваемый не смог, сославшись на провалы в памяти. За разбой ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее в Уфе женщина пригрозила продавцу ножом и вынесла из магазина плюшевого медведя.

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