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Трое мужчин избили соседа по поселку железным ломом после конфликта в чате

78.ru: в Ленобласти трое избили мужчину после конфликта в соседском чате

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Трое напали на соседа после конфликта в чате поселка в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщает 78.ru.

Недавно двое жителей коттеджного поселка «Павловские дачи» повздорили в чате соседей. Один оскорбил жену другого, после чего оппоненты решили встретиться и серьезно поговорить.

39-летний пострадавший пришел один, а его обидчик взял с собой двух друзей, мужчины ослепили жертву фонариком и втроем набросились на нее. У одного из нападавших, как затем рассказал избитый, при себе был железный лом.

В результате потерпевший попал в больницу в состоянии средней тяжести. У него выявили множественные переломы голени и ушиб мягких тканей головы. Полиция начала проверку по факту случившегося, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее незаконно торгующие алкоголем мигранты толпой избили россиянку за замечание.

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