Незаконно торгующие алкоголем мигранты толпой избили россиянку за замечание

В подмосковном Красногорске женщина сделала мигрантам замечание и пострадала от избиения. Об этом сообщает 360.ru.

Ночью местная жительница вышла на прогулку с собакой и заметила, что приезжие организовали незаконную продажу алкоголя в ларьке. Россиянка сделала торговцам замечание, и те отреагировали агрессивно. По словам потерпевшей, толпа мужчин выбежала из палатки и запинала ее ногами. В травмпункте у пациентки обнаружили черепно-мозговую травму, сломанное ребро, сломанный палец и травму живота.

«Живого места не осталось. Разбили телефон, сорвали все золото», — рассказала пострадавшая.

В правоохранительных органах ее историей не заинтересовались, заявление от пострадавшей так и не приняли. При первом визите к ней в больницу участковый, как утверждает женщина, «по-хамски разговаривал» и отказался указать в материалах, что ее ограбили.

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