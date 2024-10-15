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Мужчину похитили и вывезли в безлюдное место ради доли в квартире под Калининградом

В Калининградской области мужчина похитил своего знакомого ради доли в квартире

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Shutterstock

Житель Советска похитил знакомого ради доли в его квартире, сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

По версии следствия, вечером 1 октября обвиняемый вместе со своими подельниками проник в квартиру на улице А. Толстого в Советске, принадлежащую его приятелю. Злоумышленники дождались появления хозяина, напали на него и, угрожая жертве оружием, связали и затолкали в автомобиль. Организатор похищения вывез мужчину на территорию Неманского района, где отобрал у него 80 тыс. рублей и требовал предоставить ему право собственности на долю в квартире по улице Каштановой.

Завладев денежными средствами, похититель вывез знакомого в безлюдное место в районе поселка Барсуковка и бросил. Мужчина смог освободиться от веревок и добраться до дома, в тот же день он обратился с заявлением в СК. 11 октября обвиняемый, скрывавшийся все это время от правоохранителей, был задержан. До 3 декабря он пробудет под стражей, сейчас следователи устанавливают всех причастных к похищению лиц.

До этого суд вынес приговор россиянину, который похитил петербуржца ради квартиры. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев.

Ранее в Екатеринбурге безработный наркоман похитил детей с автобусной остановки ради выкупа.

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