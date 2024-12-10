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Полицейские помогли беременной женщине, которая ехала в машине с отказавшими тормозами

Беременная американка оказалась в машине без тормозов и едва не заехала в озеро

В США полицейские спасли беременную женщину из автомобиля с отказавшими тормозами, сообщает ABC News.

В начале декабря жительница Иллинойса позвонила в службу спасения и сообщила, что она потеряла управление, и ее машина движется к озеру в районе Картервилля.

«Моя машина не останавливается. Мои тормоза не работают. Я на 20-й неделе беременности», — добавила она.

Полицейские быстро догнали автомобиль с выключенными стоп-сигналами, к тому моменту он достиг скорости примерно 50 км в час. Стражи порядка решили перегородить дорогу, пока оператор 911 уговаривала испуганную женщину повернуть. Она все же выполнила маневр, когда поняла, что упадет в озеро, если не последует инструкции.

Затем помощники шерифа проехали мимо машины женщины и затормозили прямо перед ней, вскоре автомобиль женщины задел задний бампер патрульного автомобиля, и водитель нажал на тормоза, чтобы остановить оба транспортных средства.

«Я и еще два помощника выскочили из машины и подбежали к ней, чтобы убедиться, что она остановилась и что с водителем все в порядке <...> Я очень рад, что [нам] удалось остановить машину», — рассказал заместитель шерифа округа Уильямсон Тайлер Коффи.

Обошлось без пострадавших, а патрульный автомобиль после столкновения получил лишь «незначительные повреждения».

Ранее врачи спасли ребенка беременной женщины, которая упала с 17-го этажа.

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