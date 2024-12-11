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Врач заявила, что магний — не панацея от депрессии и предновогодней хандры

Нутрициолог Гузман: магний не способен самостоятельно справиться с депрессией

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Магний полезен при легких формах депрессивных расстройств, однако не является самостоятельным лекарством от депрессии и хандры. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман, комментируя повышенный спрос на эти витамины в преддверии новогодних праздников.

«Утверждение о том, что магний «вылечит» депрессию и предновогоднюю хандру, является преувеличением и не подтверждается достаточным количеством доказательных данных. Рост спроса на магний на 71%, безусловно, интересная цифра, но сам по себе он не является доказательством эффективности. Магний играет важную роль в функционировании нервной системы, участвуя в передаче нервных импульсов и регуляции настроения. Дефицит магния может проявляться раздражительностью, бессонницей, усталостью — симптомами, которые могут перекликаться с признаками депрессии и хандры. Однако, дефицит магния — это не причина депрессии. Депрессия — сложное многофакторное заболевание, требующее комплексного подхода к лечению», — сказала Гузман.

Врач обратила внимание, что магний не является самостоятельным лекарством от депрессии и может быть полезен в качестве вспомогательной терапии в сочетании с другими методами.

«Магний может быть полезным дополнением к здоровому образу жизни, но он не является панацеей от депрессии. Если у вас есть признаки депрессии — сниженное настроение, потеря интереса к жизни, изменения аппетита и сна, чувство безнадежности — необходимо обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту. Самолечение в данном случае может быть крайне опасно и привести к затягиванию лечения», — пояснила Гузман.

Аналитики АТОЛ Онлайн представили Telegram-каналу SHOT статистику, согласно которой продажи магния в 2024 году увеличились на 71%. Самый пик (34%) пришелся на осень. Такой спрос, по словам экспертов издания, объясняется ростом стресса и проблем со сном среди населения. Особенно тревожность у россиян усугубилась осенью и в преддверии новогодних праздников. Многие надеются, что добавки подлечат их нервы.

Ранее россияне назвали самые эффективные методы борьбы с осенней хандрой.

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