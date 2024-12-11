Воспитательница из Калининграда ударила пятилетнего ребенка, который не хотел спать

В Калининграде воспитательница детсада ударила о стену ребенка, который не хотел спать. Об этом пишет Amber Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в детском саду №76 на Ладожской улице, одна из сотрудниц учреждения применила силу к пятилетнему подопечному, который никак не мог заснуть и мешал другим во время тихого часа.

Воспитательница схватила его за плечи и ударила головой о стену. Родители заметили на теле сына подозрительные синяки и увезли его в больницу, где у ребенка диагностировали травму головы и ссадины на плечах. По делу уже назначена судмедэкспертиза, которая определит тяжесть полученных повреждений.

В пресс-службе мэрии Калининграда сообщили изданию «Клопс», что городской комитет по образованию проводит служебную проверку, и отказались подтвердить информацию о случившемся.

Тем не менее в СУ СКР по области уже начали доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее воспитательница детсада в Томске трясла плачущего ребенка, держа его за капюшон.