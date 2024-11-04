Воспитательницу детсада в Томске обвинили в жестоком обращении с ребенком на прогулке

В Томске воспитательницу детсада уличили в жестоком обращении с подопечным. Об этом сообщается в Telegram-канале «Регион-70».

По словам местной жительницы, 31 октября она стала свидетельницей тревожного инцидента в детском саду №61 на улице Ивана Черных. Днем женщина услышала истошный детский крик и подошла к окну, где увидела женщину, которая тащила ребенка пяти-шести лет в красном комбинезоне по земле, схватив его за капюшон. На лестнице она так сильно тряхнула подопечного, что он закричал еще громче.

Горожанка решила позвонить в детсад, и заведующая объяснила ей, что это был трудный ребенок, однако воспитатель не имела права так обращаться с ним. Она отметила, что родители пострадавшего имеют право знать о случившемся, и решила сообщить им об этом через соцсети.

Сегодня стало известно, что прокуратура Томской области проведет проверку соблюдения дошкольным учреждением законодательства об образовании, следователи СК России по региону также организовали процессуальную проверку по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее пятилетняя девочка пропала после того, как воспитатели отдали ее незнакомке.