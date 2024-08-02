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Катание на скейтборде оказалось полезно для молодых женщин, выяснили ученые

IRSS: езда на роликовой доске улучшает координацию и душевное здоровье женщин

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Amparo Garcia/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Университета Ноттингем Трент выяснили, что катание на скейтборде может приносить комплексную пользу девушкам и молодым женщинам. Исследование опубликовано в научном журнале International Review for the Sociology of Sport (IRSS).

Выводы специалистов основаны на опросе 48 скейтбордисток в возрасте от восьми до 27 лет с разным уровнем подготовки.

В ходе интервью и фокус-групп участницам задавали вопросы о том, как увлечение ездой на роликовой доске влияет на их психическое здоровье и благополучие.

В беседах рассматривались такие аспекты, как свобода и веселье, сосредоточенность, прямая польза для психического здоровья, социальная активность, а также отношение к своему телу и физическое здоровье.

Респонденты говорили об удовольствии и азарте, которые приносит этот вид досуга, особенно в плане получения адреналина, а также о чувстве физической свободы, которое приходит при овладении приемами катания на доске.

Кроме того, езда на скейтборде оказалась хорошей тренировкой координации и концентрации внимания, которая избавила женщин от навязчивых мыслей и обеспечила им чувство душевного спокойствия.

Скейтбординг часто воспринимается как рискованное и мужское занятие, но он может способствовать улучшению физического и психического здоровья молодых женщин и девушек, отметили авторы публикации.

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