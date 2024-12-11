Россиянам рассказали, как защитить обувь от реагентов

Чтобы уберечь обувь от разрушительного воздействия противогололедных реагентов, необходимо использовать защитные спреи. При этом жидкость важно подбирать с учетом материала, из которого сделаны ботинки — кожи, замши или нубука. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Сообщение цитирует «Радио 1».

«Есть специальные водоотталкивающие средства, которые образуют защитный слой на поверхности обуви. За 30–60 минут до выхода на улицу желательно обработать обувь», — отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты советуют удалять грязь и реагенты с обуви сразу после прогулки. Для кожи лучше использовать мягкую влажную тряпку, а для замшевой — щетку или резиновую губку.

После мытья обувь следует просушить, но ни в коем случае нельзя ставить пару на батарею, подчеркивают эксперты.

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова до этого объяснила, как не позволить автомобилю сгнить от зимних реагентов.

Лучшая защита, по ее словам, — антикоррозийная обработка кузова. Дополнительный защитный слой увеличит эффективность в борьбе с коррозией. Также она советует чаще мыть машину, удаляя реагенты с порогов, арок и нижних частей дверей. Кроме того, следует избегать глубоких луж, поскольку в них оседают концентрированные соли, вредящие днищу.

Ранее россиянам напомнили о важности одежды и обуви для собак зимой.