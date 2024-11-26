Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигрантов перестала впечатлять зарплата в России

«Ведомости»: отток мигрантов из России усилился из-за ослабления рубля

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Резкое падение курса рубля ускорило отток мигрантов из России, заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. Его слова приводит газета «Ведомости».

«Отток иностранных рабочих из России происходит в том числе из-за ослабления рубля, так как это снижает привлекательность зарплат для них», — пояснил депутат.

За последние три месяца нацвалюта потеряла почти 20%. Накануне курс доллара превысил 104 рубля, евро — 109 рублей.

Одной из сфер, столкнувшихся с серьезной нехваткой рабочей силы из-за оттока мигрантов, стало строительство. На сегодняшний день дефицит кадров в этой области оценивается в 300 тыс. человек. Работодатели в условиях жесткой конкуренции за специалистов стали предлагать более выгодные условия труда. В результате строители и рабочие обогнали IT-специалистов по темпам роста зарплат.

Ранее россиянам пообещали зарплату более 100 тыс. рублей в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами