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Россиянка стала подозреваемой и отсудила у Минфина деньги за уголовное преследование

Попавшая под следствие пермячка потребовала 200 тысяч за уголовное преследование

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Depositphotos

Жительница Пермского края добилась компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом говорится на сайте Чусовского городского суда.

Некоторое время назад женщина из Горнозаводска стала подозреваемой, в течение четырех месяцев ее несколько раз вызывали на допросы и проводили очные ставки. Однако впоследствии уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Фигурантка получила право на реабилитацию и решила получить компенсацию за причиненные ей моральные страдания.

Она обратилась в суд с иском к Минфину РФ и потребовала у государства 200 тыс. рублей. В исковом заявлении женщина указала, что испытала стресс, постоянно думая о судьбе своих детей, которые остались бы одни в случае вынесенного ей обвинительного приговора.

Суд решил, что истица имеет право на получение компенсации морального вреда, но взыскал с ведомства лишь четверть от запрошенной ею суммы. Теперь пермячка получит 50 тыс. рублей.

Ранее оказавшийся под арестом россиянин отсудил компенсацию за неприятный запах в изоляторе.

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