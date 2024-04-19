Попавший под арест россиянин отсудил компенсацию за неприятный запах в изоляторе

В Нягани суд взыскал с полиции компенсацию в пользу мужчины, попавшего под арест. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры.

Мужчина рассказал о неприятном запахе, стоявшем в камере на всем протяжении срока его ареста, а также отметил, что столкнулся в СИЗО с ненадлежащими бытовыми условиями, упомянул отсутствие горячего питания и горячей воды, нарушение требований пожарной безопасности, санитарных норм и гигиены. За обращение унижающее его человеческое достоинство он потребовал с УМВД по ХМАО и МВД России компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Во время начатой после подачи иска проверки прокурор выявил в изоляторе временного содержания нарушения материально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания заключенных. А неприятный запах, на который пожаловался арестант, появился из-за нарушения работы системы вентиляции. Также в СИЗО не было вешалок для верхней одежды, отсутствовала приватность санузла, кнопка вызова дежурного не работала, а в камерах имелся грибок. В итоге суд посчитал требование истца о компенсации морального вреда правомерным, но с учетом требований разумности и справедливости, взыскал с ответчика лишь 3000 рублей.

Ранее отсидевшему 13 лет за чужое преступление пенсионеру предложили компенсацию в 6 млн рублей.