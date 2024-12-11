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Екатеринбуржец получил штраф и лишился украшений Cartier, забыв их задекларировать

Екатеринбуржца, пытавшегося вывезти за границу украшения Сartier, оштрафовали

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Shutterstock

Житель Екатеринбурга не стал заполнять декларацию и лишился ювелирных изделий стоимостью более 6 млн рублей, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В декабре мужчину задержали в зоне таможенного контроля аэропорта Кольцово. Путешественник надел на запястье браслет, а на мизинец — кольцо от Cartier, и направился в «зеленый коридор», где при проведении досмотра драгоценности были обнаружены таможенниками.

И браслет, и кольцо были изъяты, а 40-летнего владельца украшений обвинили в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. На суде он полостью признал свою вину, публично раскаялся в содеянном и даже внес благотворительное пожертвование.

Тем не менее суд назначил ему штраф в размере 450 тыс. рублей и конфисковал ювелирные изделия в доход государства.

Ранее россиянин купил за 2,4 млн рублей браслет в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Стамбула, не задекларировал его, чтобы сэкономить более 380 тыс. и попался.

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