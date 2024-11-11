Россиянина поймали с браслетом Cartier за 2,4 млн рублей в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи таможенники поймали россиянина, который незаконно вез браслет Cartier за 2,4 млн рублей. Об этом сообщает Южное таможенное управление.

По информации управления, 59-летнего сочинца остановили для досмотра в «зеленом коридоре» и обнаружили у него золотой браслет со вставками из драгоценных камней, который он не задекларировал. Оказалось, что это украшение Cartier рыночной стоимостью в 2,4 млн рублей.

Мужчина рассказал, что купил браслет в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Стамбула, однако решил его не декларировать, чтобы сэкономить более 380 тысяч рублей.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по результатам расследования, теперь судьбу нарушителя будет решать Адлеровский районный суд.

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