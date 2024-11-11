Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина поймали с браслетом Cartier за 2,4 млн рублей в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи поймали россиянина с браслетом Cartier за 2,4 млн рублей

close
Южное таможенное управление

В аэропорту Сочи таможенники поймали россиянина, который незаконно вез браслет Cartier за 2,4 млн рублей. Об этом сообщает Южное таможенное управление.

По информации управления, 59-летнего сочинца остановили для досмотра в «зеленом коридоре» и обнаружили у него золотой браслет со вставками из драгоценных камней, который он не задекларировал. Оказалось, что это украшение Cartier рыночной стоимостью в 2,4 млн рублей.

Мужчина рассказал, что купил браслет в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Стамбула, однако решил его не декларировать, чтобы сэкономить более 380 тысяч рублей.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по результатам расследования, теперь судьбу нарушителя будет решать Адлеровский районный суд.

Ранее в Шереметьево у иностранок в багаже нашли бутылки нелегального элитного вина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами