Белгородскую чиновницу Шинкарук внесли в перечень террористов и экстремистов

Белгородская чиновница Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков, обвиняемые в подготовке теракта, внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещается взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в сети, организовывать мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

В конце августа стало известно, что экс-сотрудницу администрации Белгородской области Шинкарук и слесаря Холодкова обвинили в подготовке теракта в России по заданию неких украинских кураторов. По версии следствия, они передали 500 тысяч рублей для реализации преступного замысла и переносили взрывчатку в тайники.

Шинкарук вину не признала. По ее словам, она передавала деньги по просьбе мужа, не осознавая их террористического назначения. Холодков, арестованный в ноябре 2022 года, также не признал вину. Лефортовский суд Москвы первоначально предъявил ему обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ, но в ходе следствия ему были инкриминированы дополнительные эпизоды, связанные с террористической деятельностью.

Ранее Росфинмониторинг внес объединение Порошенко в перечень террористов.