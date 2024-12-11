Подростка-мигранта отправили в колонию за надругательство над девочкой в мусорокамере

В Петербурге 17-летний мигрант получил срок за надругательство над восьмилетней девочкой в мусорокамере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, Красносельский районный суд признал несовершеннолетнего гражданина Узбекистана виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Фигуранту назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в воспитательной колонии, а также взыскали моральную компенсацию в размере 700 тысяч рублей в пользу законного представителя потерпевшей.

Инцидент произошел 29 ноября прошлого года, сообщает «Фонтанка». Подросток обманом завел восьмилетнюю девочку в мусорокамеру дома на проспекте Ветеранов, где надругался над ребенком. Выйдя из помещения, малолетняя увидела мать и рассказала о произошедшем. Преступника задержал охранник.

Ранее россиянину, накачавшему ребенка наркотиками ради надругательства, дали пожизненное.