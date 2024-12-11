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Таксист-мигрант приставал к российской студентке

В Ярославле таксист приставал к 18-летней студентке, которая вызвала авто

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Shutterstock

В Ярославле местная жительница пожаловалась, что таксист проявил настойчивое внимание к ее 18-летней дочери, которая воспользовалась услугами перевозки. Об этом сообщает издание «ProГород Ярославль».

По словам женщины, ее дочь-студентка возвращалась домой из поселка Нагорный. Как только девушка села в машину, водитель начал просить у нее номер телефона, и на отказы не реагировал.

«На вызов приехал мигрант, который всю дорогу выпрашивал у нее номер телефона, на неоднократный отказ не реагировал. Поскольку время было позднее, дочь очень переживала за свою безопасность», — поделилась горожанка.

Женщина также обратилась к властям региона с просьбой ограничить сферы, где могут работать иностранцы, так как, по ее словам, «качество их услуг не соответствует никаким стандартам»

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Ранее в Приморье неадекватный таксист-мигрант приставал к клиентке.

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