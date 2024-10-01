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Россиянка записала на камеру домогательства таксиста-мигранта

В Приморье неадекватный таксист-мигрант приставал к клиентке и попал на видео

В Приморье девушка записала на камеру домогательства неадекватного таксиста-мигранта. Сделанную ею запись опубликовал Telegram-канал NBS24.

Как рассказала пострадавшая, 29 сентября ей было нужно добраться из Владивостока в город Артем. Она заказала такси, но во время поездки водитель стал делать ей непристойные предложения и откровенно приставать.

Испуганная девушка просила мужчину разблокировать двери, а тот убеждал ее согласиться на интимную близость и демонстрировал свою эрекцию. В конце концов таксист, судя по кадрам, позволил клиентке открыть дверь, но стал удерживать ее за платье и требовать номер телефона.

«Вы неадекватно себя ведете. Отпустите мое платье. Да отпустите меня!» — просила его девушка.

Сейчас она по-прежнему находится в шоке из-за случившегося. Неизвестно, обратилась ли местная жительница в полицию, в краевом УМВД ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Москве задержали таксиста, который домогался пассажирок и снимал это на видео.

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