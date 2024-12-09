В Минпросвещения заявили, что могут рассмотреть инициативы по совершенствованию ЕГЭ

Министр образования РФ Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что Минпросвещения готово рассмотреть инициативы по совершенствованию ЕГЭ.

Глава министерства подчеркнул, что главное — это объективность сдачи экзамена.

«Если будет механизм, который обеспечит объективность, возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания, то мы с удовольствием рассмотрим все предложения и готовы совершенствовать единый государственный экзамен», — пояснил Кравцов.

До этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что будущая стратегия развития образования РФ на период до 2036 года включает в себя вопрос репетиторства — его планируют заменить бесплатными услугами.

По его словам, родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми.

Чернышенко подчеркнул, что этот вопрос будет отражен в стратегии развития образования в стране.

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